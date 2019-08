Il DC United prende in giro Ibrahimovic: la Ferrari sul carro attrezzi

A volte le parole, specie se fuori dagli schemi, possono anche ritorcertisi contro. È il caso per esempio di Zlatan Ibrahimovic, tornato recentemente agli onori della cronaca per aver lanciato un guanto di sfida all'intera MLS prima del derby di Los Angeles in cui ha inscenato una sorta di duello individuale con Carlos Vela, dopo aver in precedenza dichiarato di essere "una Ferrari in mezzo a tante FIAT". Queste ultime però si sono prese la loro rivincita, per mano del DC United. La squadra del District of Columbia infatti, dopo aver sconfitto i Galaxy nell'ultimo turno, ha dedicato un tweet a Ibra, a secco nelle tre gare successive al suddetto derby di LA, mostrandolo a lato di una Ferrari in procinto di essere caricata sul carro attrezzi, e accompagnato da una didascalia breve ma efficace: "Odierai vederlo...".