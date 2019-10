© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incredibile quanto accaduto nella notte in Messico. Nella partita tra Veracruz e Tigres, i padroni di casa sono rimasti immobili per i primi minuti di gioco in segno di protesta verso la Federazione e il proprio club. I calciatori, infatti, non hanno percepito lo stipendio e a metà settimana avevano promesso di non giocare quest'incontro, venendo però poi costretti dalla Federazione, pena l'esclusione dal campionato.

Tigri sleali - La squadra è quindi scesa in campo, ma per i primi minuti tutti gli undici giocatori non si sono mossi dalla propria posizione. Malgrado un accordo precedente (o almeno così sembrava), gli avversari del Tigres hanno sfruttato l'immobilismo del Veracruz per siglare due reti con Luis Rodriguez e André Pierre Gignac. Solo al 5' la squadra di casa ha cominciato a giocare la partita, finita poi col risultato di 3-1. Al triplice fischio, il Veracruz è tornato negli spogliatoi senza stringere la mano ai rivali, mostrando rabbia per un atteggiamento considerato sleale da parte del Tigres.