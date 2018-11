India, mente sull'età: premiato per il gol segnato a 16 anni, ne ha 28

Una storia incredibile dall'India. Entrato nel corso della gara contro il Bengaluru, Gourav Mukhi, attaccante del Jamshedpur, era andato subito in rete. Ed era stato premiato come il più giovane calciatore del campionato indiano a segnare un gol, avendo dichiarato di avere soltanto 16 anni. Poi, la "scoperta": Mukhi avrebbe infatti almeno 28 anni. Questa, infatti, l'età da lui successivamente dichiarata in un'intervista a The Telegraph E le virgolette sono necessarie: difficile, vedendo le sue immagini, credere davvero che potesse avere 16 anni. Tanto più che, a quanto pare, Mukhi era già stato coinvolto nel 2015 in un caso analogo, quando aveva dichiarato di avere 15 anni vestendo la maglia delle giovanili dello Jharkhand. Oggi, l'ultima notizia: il calciatore è infatti stato squalificato dalla Indian Super League. Si chiude così la vicenda di una truffa a cui nessuno avrebbe potuto credere ma tutti hanno creduto. Fino al prossimo capitolo...

