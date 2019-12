© foto di Federico Gaetano

Andres Iniesta dice no all'Estudiantes di Juan Sebastian Veron. Nei giorni scorsi era emersa la possibilità argentina per l'ex Barcellona, ma secondo il Mundo Deportivo nelle ultime ore è arrivato il no dello spagnolo alla Brujita. Oltre all'Estudiantes, Iniesta ha rifiutato anche 3 club di MLS come LA Galaxy, Inter Miami e Montreal Sounders, con la precisa idea di rispettare il suo contratto col Vissel Kobe.