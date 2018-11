Iniesta: "In Giappone procede bene. Spero di affrontare il Barça"

© foto di Federico Gaetano

Andres Iniesta ha parlato in conferenza stampa dopo i primi mesi della nuova vita giapponese al Vissel Kobe: "Le sensazioni sono buone, positive, mi sto abituando alla vita di qua, ai compagni e al campionato con grande motivazione. Voglio continuare a crescere e a migliorarmi. E' per questo che sono venuto qua. Possibile amichevole col Barça durante la tournee asiatica blaugrana dell'estate 2019? Sarebbe splendido affrontare il Barça in Giappone. Vedremo se questa possibilità diventerà realtà".