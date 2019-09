© foto di Daniele Buffa/Image Sport

David Beckham sogna un Inter Miami stellare. La nuova franchigia MLS, che esordirà nel 2020, è ambiziosa e l'inglese, presidente e fra i proprietari del club, mira in alto. Molto in alto: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo gli obiettivi sarebbero niente meno che Leo Messi e Luis Suarez. L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2021 ma ha una clausola nel contratto che gli permetterebbe di svincolarsi nel 2020. Al Barcellona, tuttavia, sono certi che il giocatore rispetterà il contratto e finirà la carriera in Catalogna. Più semplice arrivare all'uruguayano già in estate.