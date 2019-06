Inter Miami FC, Beckham vende le sue quote

David Beckham ha ceduto le sue quote dell'Inter Miami FC, la nuova franchigia che entrerà a far parte della MLS dal 2020. Lo riporta As che non specifica le cifre della cessione del pacchetto azionario ai fratelli cubano-americani Jorge e José Mas, già soci dell'inglese, oltre che di Marcelo Claure e Simon Fuller per l'avvio del progetto.