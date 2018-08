Iran, Dejagah convocato dal Comitato Etico. A causa dei tatuaggi

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'esibizione, sui social, dei propri tatuaggi potrebbe costare caro ad Ashkan Dejagah, attaccante classe '86 ora in forza al Tractor Sazi FC. Come riportato dal sito tedesco Deutsche Welle il calciatore è stato convocato dal Comitato Etico della Fedarazione iraniana che ha ritenuto poco decorose le foto pubblicate dal calciatore nonostante non vi siano leggi che vietano i tatuaggi, anche se le autorità in più di un'occasione hanno lanciato appelli contro l'esibizione degli stessi. Dejagah li ha sempre coperti quando ha vestito la maglia della Nazionale, ma ora potrebbe pagare il suo protagonismo social dove il Comitato Etico ha trovato anche alcune foto della moglie dell'attaccante senza lo hijab obbligatorio.