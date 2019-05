© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marc Wilmots prossimo CT dell'Iran? Possibile, almeno stando alle informazioni riportate dall'agenzia di stampa Tasnim. L'ex selezionatore del Belgio dal 2012 al 2016 è attualmente libero dopo la fallimentare esperienza sulla panchina della Costa d'Avorio, con cui non è riuscito a qualificarsi per l'ultimo Mondiale.

Tanta concorrenza - Wilmots non è l'unico profilo al vaglio della Federazione asiatica. Per la sostituzione di Carlos Queiroz, infatti, si fanno anche i nomi di Dirk Advocaat e Bert van Marwijk, oltre a quello di Hervé Renard. Un'eredità difficile, quella del tecnico portoghese, che ha portato l'Iran a qualificarsi per le ultime due edizioni della Coppa del Mondo.