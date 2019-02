© foto di Imago/Image Sport

La Federcalcio iraniana sogna Jorge Sampaoli. Come riporta Globoesporte, nelle ultime ore ci sarebbe stato infatti un sondaggio per capire la disponibilità dell'attuale allenatore del Santos, ma le risposte non sarebbero state positive. L'Iran non demorde, ha scelto l'ex ct dell'Argentina come sostituto di Carlos Queiroz, ma al momento la trattativa non sembra destinato a decollare.