Iraq, l'ex Lazio Eriksson ad un passo dal diventare il nuovo ct

© foto di Imago/Image Sport

Un'altra esperienza esotica da mettere a curriculum, dopo quelle con Guangzhou, Shanghai SIPG e Shenzhen: Sven Goran Eriksson, ex allenatore tra le altre della Lazio, è ad un passo dalla panchina dell'Iraq. Come riferito da Sky Sports, la trattativa è in fase avanzata e già la prossima settimana lo svedese potrebbe essere annunciato come nuovo commissario tecnico.