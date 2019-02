Israele, i tifosi dell’Hapoel invocano la Shoah per il Maccabi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Che il derby di Tel Aviv fra l’Hapoel e il Maccabi sia fra i più sentiti e caldi di tutto Israele è cosa risaputa, ma quanto successo nell’ultima sfida, andata in scena lunedì scorso, non ha precedenti. I tifosi dell’Hapoel infatti durante la gara hanno invocato la Shoah (l’olocausto) per i tifosi avversari. Un episodio criticato duramente dal Giudice Sportivo che oltre a multare di 25 mila shekel (circa 6 mila euro) il club ha invitato i tifosi dello stesso a visitare il memoriale dell'Olocausto dello Yad Vashem a Gerusalemme.

I tifosi dell’Hapoel però non ci stanno a fare la parte dei cattivi e tramite il proprio portavoce Erez Naaman hanno fatto sapere che i tifosi hanno citato l’Olocausto non come attacco al popolo ebraico, di cui fanno parte, ma come espressione di odio profondo.