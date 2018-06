Jiangsu Suning, Ramires: "Sto trattando per l'addio, vorrei l'Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ramires sta trattando i termini per la risoluzione contrattuale con lo Jiangsu Suning. Questo è quanto afferma il diretto interessato nel corso di un'intervista a Radio Clube de Joinville: "Ci stiamo ancora lavorando, ma ora siamo in una fase di negoziazione. Non posso parlare troppo. Ho un contratto con il club cinese, ma ho già espresso il mio desiderio ed entro pochi giorni mi aspetto di avere buone notizie. Ora sto aspettando, non posso dire nulla. Proverò a vedere se ci saranno altre opportunità di tornare a giocare in Europa, se no valuterei l'idea di tornare in Brasile", ha detto il centrocampista brasiliano secondo quanto riportato da Fcinternews.it.