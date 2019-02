Juve, De Ligt: "Firma imminente con i bianconeri? Penso solo all'Ajax"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs de Ligt è una della priorità della Juventus per la difesa. Nelle ultime settimane si è parlato molto del difensore olandese come possibile acquisto estivo ma il giocatore ha negato di stare per firmare con il club bianconero: "Sono vere le voci su un'imminente firma con la Juve? Durante tutto l’anno ho sentito queste voci su questo argomento, e anche se dovessi negarlo ogni volta, questi rumours non si fermerebbero. Mi fanno ridere, la maggior parte di ciò che si sente in giro è una bugia, io cerco di concentrarmi sulle partite con l’Ajax”, le sue parole riprese da Sport.