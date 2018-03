Kakà in campo per un’amichevole, giocherà col Barcelona Guayaquil

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha annunciato il ritiro appena poche settimane fa, ma Ricardo Kakà (35) tornerà in campo almeno per un’altra volta. Perché il calciatore ex Milan e Real Madrid ha deciso di partecipare alla Noche Amarilla 2018, evento per presentare il Barcelona SC Guayaquil all'Estadio Monumental Banco Pichincha. La squadra dell'Ecuador sfiderà in amichevole lo Sport Boys, compagine peruviana, con l’ex Pallone d’oro che indosserà la casacca numero 93 del Barcelona Sporting Club di Guayaquil.