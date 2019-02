Kanu derubato dei suoi trofei: "Il giorno più triste della mia vita"

Vari trofei e coppe che appartengono a Nwankwo Kanu sono sparite da un hotel di Lagos dove erano conservate e di cui l'ex interista è proprietario. Medaglie e anche una torcia olimpica che aveva avuto in occasione delle Olimpiadi del 2012. "E' il giorno più triste della mia vita. Non riesco a capire come possa essere successo", ha detto Kanu al sito IOL. "Tutte le medaglie che ho vinto sono state portate via".