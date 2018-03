Kashima Antlers, si lavora al ritorno di Uchida

© foto di Image Sport

Secondo quanto riportato dai media giapponesi l'avventura in Europa del terzino destro Atsuto Uchida, classe'88 in forza all'Union Berlino, potrebbe terminare a breve dopo sette anni tutti passati in Germania. Il calciatore, che vuole conquistare una maglia per la prossima Coppa del Mondo con il Giappone, sarebbe infatti intenzionato a tornare in patria dove tornerebbe a vestire la maglia del Kashima Antlers che ha già presentato un'offerta al club della capitale tedesca per riaverlo con sé.