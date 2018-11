Kondogbia: "Ho sempre sognato di giocare per la Rep. Centrafricana"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura per Geoffrey Kondogbia. L'ex centrocampista dell'Inter, nato in Francia e con alle spalle già cinque presenze in amichevole coi Bleus, ha infatti esordito lo scorso 12 ottobre con la maglia della Repubblica Centrafricana, Paese di origine dei suoi genitori. Un debutto amaro dal punto di vista del risultato (ko per 4-0 con la Costa d'Avorio), che non cancella però la grande emozione provata dall'attuale giocatore del Valencia. Queste le sue parole a RFI.fr: "Provo un grande orgoglio per questa nuova sfida. L'esordio è stato davvero emozionante. Ma non solo l'esordio: la mia prima volta in Repubblica Centrafricana, i luoghi dove sono cresciuti i miei genitori... Quello che la gente non sa è che ho sempre voluto giocare per questa Nazionale, era il mio sogno. Parenti, amici e familiari non erano d'accordo, ma io ho sempre voluto vestire la maglia della Repubblica Centrafricana. Mi sento francese, ma anche centrafricano. Fin da piccolo ho pensato che il mio contributo sarebbe stato più utile a questo Paese piuttosto che alla Francia. Non prometto nulla, ma cercherò di portare la mia esperienza e la mia conoscenza del calcio per dare una mano".