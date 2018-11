Kondogbia, male al debutto con la Rep. Centrafricana: poker ivoriano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Debutto da capitano con la Repubblica Centrafricana per Geoffrey Kondogbia. L'ex centrocampista dell'Inter, oggi al Valencia, ha scelto infatti di rinunciare alla Nazionale francese e vestire la maglia del suo Paese d'origine. Peccato che alla sua prima uscita, andata in scena ieri sera, sia arrivata una pesante sconfitta: 4-0 per la Costa D'Avorio del milanista Franck Kessié, in campo dal 1', nel match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.