Koulibaly ferma Neymar, Brasile-Senegal 1-1. Panchina per Paquetà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' finita 1-1 l'amichevole tra Brasile e Senegal, gara che ha permesso a Neymar di disputare la sua 100esima gara con la casacca verdeoro. In campo per tutti i 90 minuti, l'attaccante del Paris Saint-Germain non è riuscito ad andare a segno contro una nazionale che in difesa era guidata dal centrale del Napoli Kalidou Koulibaly. Le reti che hanno deciso la partita sono state realizzate da Firmino e Diedhiou.

Ha giocato 86 minuti il terzino sinistro della Juventus Alex Sandro, mentre Lucas Paquetà - nonostante i quattro cambi effettuati dal ct Tite nel corso del match - ha assistito a tutta la gara dalla panchina.