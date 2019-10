© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutta sconfitta per la Colombia, che sul campo neutro di Villeneuve-d'Ascq viene sconfitta per 3-0 dall'Algeria in amichevole. A decidere l'incontro sono state le reti di Bounedjah al 15' e Mahrez tra il 20' e il 65'. Per quanto riguarda i calciatori di Serie A, si segnalano da una parte i 90 minuti giocati da Bennacer (Milan) e dall'altra i 90 di Ospina (Napoli), i 45 di Muriel (Atalanta) e i 45 di Cuadrado (Juventus).