L'Australia chiama Pirlo: l'Avondale pronto ad offrirgli un contratto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Pirlo - che ha ufficialmente appeso gli scarpini al chiodo il 5 novembre 2017, dopo aver passato gli ultimi due anni di carriera con la maglia dei New York City - potrebbe tornare in campo. Secondo indiscrezioni riportate da Fox Sports Australia, infatti, l'ex campione del mondo sarebbe in trattativa col club australiano Avondale Fc, squadra semi professionistica di seconda divisione. Si tratterebbe, nel caso, di un contratto a "gettone" in vista di alcune partite chiave per il proseguo della stagione (a partire dalla gara valida per i quarti di finale di coppa australiana conto il Sydney FC).