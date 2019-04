L'ex ct Queiroz fa causa all'Iran: mancano sei mesi di stipendio

© foto di Imago/Image Sport

È diatriba legale tra Carlos Queiroz e la federcalcio iraniana: il tecnico portoghese, ex ct della nazionale di Teheran, avrebbe infatti presentato un ricorso contro la federazione. Nello specifico, lamenta il mancato pagamento degli ultimi sei mesi di stipendio: Queiroz, attuale ct della Colombia, ha guidato l'Iran dal 2011 al 2019, conducendolo ai mondiali del 2014 e del 2018 (in entrambi casi eliminato al primo turno), come pure alla semifinale della Coppa d'Asia 2019, persa contro il Giappone.