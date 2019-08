© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poteva esserci un finale migliore per la gloriosa carriera di Fernando Torres. L'attaccante spagnolo, 35 anni, ha da poco giocato la sua ultima partita prima di appendere le scarpe al chiodo. Il suo Sagan Tosu perde in casa 1-6 contro il Vissel Kobe degli ex compagni di nazionale Andrés Iniesta e David Villa.

Per El Niño 18 anni ad altissimi livelli. Una carriera iniziata prestissimo, minorenne, all'Atlético Madrid. Col quale ha vissuto i momenti più bui della storia del club, retrocedendo in Segunda Division e restando nel purgatorio per due anni. A Liverpool la consacrazione a livello internazionale, divenendo beniamino dei tifosi prima del clamoroso trasferimento al Chelsea dopo tre anni e mezzo. Un "alto tradimento" mai digerito dai reds, che è coinciso con la parabola discendente. Con i blues le prime difficoltà, gol col contagocce ma alcuni pesantissimi, tanto da spingere la squadra alla clamorosa vittoria della Champions League nel 2012. Nel 2014 il trasferimento al Milan, rivelatosi un fallimento. Sei mesi dopo il ritorno a casa all'Atlético, stavolta arrivato a una dimensione top a livello mondiale. Infine gli ultimi anni in Giappone. In totale 301 reti fra club e nazionale maggiore. Una carriera che l'ha visto vincere tutto a livello internazionale: un Mondiale, due Europei (il primo nel 2008 con rete decisiva in finale), una Champions League, due Europa League.