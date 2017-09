La Cina batte il Qatar ma non basta: Lippi non si qualifica per il Mondiale

© foto di Antonio Vitiello

La Cina di Marcello Lippi non si è qualificata per il Mondiale del 2018. A niente è servito il successo odierno contro il Qatar per 2 a 1, visto che la Cina si è classificata comunque penultima nel gruppo A. A spuntarla, oltre a Iran e Corea del Sud già qualificate, è stata la Siria grazie al 2-2 proprio in Iran.