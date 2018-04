L.A. Galaxy, esordio da urlo per Ibra: "Ho dato ai tifosi un po' di Zlatan"

© foto di Imago/Image Sport

Esordio da urlo per Zlatan Ibrahimovic con la maglia dei Los Angeles Galaxy. A parlarne, dopo la vittoria nel derby, è stato lo stesso attaccante svedese, intervistato dai media statunitensi: "Ho dato ai tifosi un po' di Zlatan. E' la mia storia, quando vado in una nuova squadra, segno sempre nella prima partita. Non volevo che questa fosse un'eccezione". Ibra è entrato in campo a metà ripresa e, dopo aver pareggiato con un pallonetto da 40 metri, si è ripetuto con un gol di testa nel recupero regalando ai suoi la vittoria per 4-3.