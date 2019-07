© foto di Insidefoto/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic non è il tipo che le manda a dire, e questo abbiamo imparato a capirlo negli anni. Così ha fatto anche dopo la bruciante sconfitta dei suoi Los Angeles Galaxy, battuti per 3-0 dal San Jose Earthquakes. Parlando ai media presenti, l'esperto attaccante svedese ha scherzato a modo suo: "Dopo la partita ho rotto molte cose... Ho spaccato tutto lo spogliatoio. Hanno dovuto chiamare l'ambulanza perché c'erano quattro giocatori in coma. Mi sono anche scusato con loro perché li ho fatti lavorare".