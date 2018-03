LA Galaxy, Ibrahimovic convinto grazie a una cena con Beckham

© foto di Imago/Image Sport

Metti una sera a cena David Beckham e Zlatan Ibrahimovic. Piatto forte: il possibile approdo dello svedese in MLS. L'accordo tra i Los Angeles Galaxy e Ibra è arrivato dopo tre anni di corteggiamento grazie anche a un incontro con lo storico centrocampista della Nazionale inglese, non che ex del Manchester United, che ha convinto Zlatan a lasciare la Premier in corso proprio per vestire la maglia del club californiano. A riportarlo è il Times.