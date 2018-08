LA Galaxy, il solito Ibra dopo il derby: "Stadio troppo piccolo per me"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Altra rimonta dei Galaxy nel Trafico, ossia il derby di Los Angeles: dopo l'incredibile 4-3 a ribaltare lo 0-3 iniziale dello scorso 31 marzo, stavolta Ibrahimovic e compagni si limitano a pareggiare contro il LAFC, recuperando due reti di svantaggio. Tra i più fischiati da parte dei tifosi di casa chiaramente Zlatan Ibrahimovic, il Galaxy più pericoloso. Ma l'ex Milan non smentisce mai la sua fama e nella conferenza stampa post-partita non ha nascosto la sua celeberrima supponenza: "Ad essere onesti questo stadio è troppo piccolo per me. Io sono abituato a giocare di fronte a 80 mila tifosi, a volte anche di più. Con tutto il rispetto, quando ti fischiano 20 mila persone, per me è come essere in allenamento".