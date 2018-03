LA Galaxy, parla l'allenatore: "Ibrahimovic avrebbe un grande impatto"

L'allenatore dei Los Angeles Galaxy, Sigi Schmid, ha parlato della possibilità di accogliere nella propria squadra Zlatan Ibrahimovic (ancora in scadenza col Manchester United): "Se succederà, succederà. m,a ci penseremo soltanto allora. Ha vinto tanti trofei in carriera, ha vinto ovunque sia stato, posso solo dire che Ibrahimovic è un grande giocatore, uno di quelli che - come Messi e Neymar - hanno sempre un impatto nella squadra in cui giocano. Fino a quando non succederà, però, non ci voglio pensare".