© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal ritiro dell'Argentina, Lautaro Martinez ha parlato a TyC Sports del nuovo percorso dell'albiceleste: "Ci stiamo divertendo, si sta formando un bel gruppo, molto positivo. Per un attaccante segnare è sempre importante. Ci sono sempre stati giocatori molto validi per la Selección, e ora tocca a noi occuparne il posto con responsabilità. Hanno lasciato l'asticella molto alta, dobbiamo lavorare per arrivare a quei livelli. Icardi? Con Mauro ci troviamo bene sia nell'Inter che in allenamento. Giocare insieme? Dipende da Scaloni".