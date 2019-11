Di seguito le aperture inglesi di oggi sabato 8 novembre 2019.

Daily Mai

"Mostra rispetto"

Questo è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del qutidiano inglese questa mattina che propone in prima pagina l'immagine di Claudio Bravo, secondo portiere del City. In vista della gara tra Liverpool e Manchester City ieri in conferenza stampa Guardiola ha risposto ad una domanda incalzante di un giornalista chiedendo maggiore rispetto per il portiere cileno che ha rimpiazzato Ederson dopo l'infortunio.

The Guardian

Alisson: "Non vogliamo che accada come la stagione scorsa". Il portiere del Liverpool si racconta in una lunga intervista al quotidiano che riporta il segunte titolo in copertina: "Aisson è pronto a fermare il City". Naturalmente non si può non far riferimento alla partita di domani tra Liverpool e Manchester City con i primi a +6 sulla squadra di Pep Guardiola.



StarSport

"Lui non è un pupazzo coi guanti". Questo il titolo che è possibile trovare sul seguente giornale inglese in riferimento a Claudio Bravo e alle parole in sua difesa pronunciate da Pep Guardiola in conferenza stampa. Il tutto alla vigilia di una delle sfide più affascinanti della Premier League: Liverpool vs Manchester City.