Le pagelle del Benin - Allagbé regala un sogno, Sessegnon ingenuo

Risultato finale: Marocco-Benin 1-1 (2-5 d.c.r)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allagbé 7,5 - L'uomo decisivo per le sorti del Benin, da applausi la parata su calcio di punizione di Boussoufa. Quando può si oppone agli attacchi avversari, nella lotteria finale dei rigore para quello decisivo a Boufal.

Adilehou 6,5 - E' andato vicino a regalare un sogno nel secondo tempo, sblocca il punteggio con la zampata vincente su calcio d'angolo. Attento in fase difensiva, soffre soltanto l'ingresso di Boufal.

Adenon 5 - Un primo tempo al limite della perfezione, riesce a chiudere tutti gli spazi per En-Nesyri. Roccioso quanto serve, preciso nell'affondare il tackle. Ingenuo nei supplementari, protesta con il direttore di gara e si prende il secondo giallo lasciando i suoi in dieci.

Verdon 7 - Il prossimo centrale dell'Alaves conferma le ottime qualità, tiene bene la posizione concedendo pochissimo ad Amrabat. Fisico da corazziere e scelta di tempo perfetta negli interventi.

Mama 6,5 -Dal suo versante ha un cliente abbastanza scomodo cui tenere a bada, Achraf Hakimi. Fatica più del dovuto ma tiene botta, anche bene. Si fa vedere anche in fase di proposizione.

Adeoti 4,5 - Una partita da sette in pagella fino a quindici minuti dal termine, fa tutto bene ma cade nel momento probabilmente decisivo della sfida. Perde ingenuamente un pallone al limite della propria area di rigore dal quale arriva la rete di En-Nesyri.

Sessegnon 4,5 - Il capitano del Benin ha commesso l'errore che poteva far svanire la speranza al termine del secondo tempo, fallo da rigore su Hakimi prima del palo di Ziyech. Errori che non ti aspetti dal capitano e calciatore più esperto.

Imorou 6 - Spinge meno rispetto a Mama lungo la corsia opposta, quasi bloccato davanti a Verdon. Ottima intesa con il difensore centrale beninese, lavora bene nel frenare le sovrapposizioni di Dirar.

Soukou 5 - Probabilmente si prende il premio di ammonizione più bizzarra della competizione, un giallo per un anello lasciato al dito. Dal punto di vista tecnico non riesce mai a rendersi pericoloso lungo la propria corsia. (Dal 69' Djigla 6 - Nei momenti di difficoltà sgasa per rompere il possesso del Marocco).

Dossou 6 - Tra i più interessanti del Benin nel corso della prima frazione, nel secondo tempo soprattutto dopo la rete di Adilehou arretra il suo raggio d'azione per aiutare il centrocampo. (Dal 87' Anaane 6 - Si prende subito un cartellino giallo, non fa mancare il suo apporto in fase difensiva).

Poté 6,5 - Uno dei migliori in campo della nazionale beninese, svolge un lavoro encomiabile in zona offensiva. Battaglia con i centrali del Marocco, tiene alta con il fisico il Benin e gli manca soltanto il gol. (Dal 109' D'Almeida sv).