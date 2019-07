Le pagelle del Ghana - Wakaso c'è, Ekuban errore decisivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ofori 6.5 - Non può nulla sul gol di Khenissi, si disimpegna bene lungo l'arco della gara.

Yiadom 6 - Si tiene basso, non sempre riesce a spingere con intensità.

Adams 6.5 - Cose interessanti in fase di rilancio dell'azione, attento in difesa.

Boye 6.5 - Partita relativamente tranquilla, ma non sbaglia nulla in fase di marcatura.

Baba Raham 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino alla fine. (dal 116' Agbenyenu s.v. - )

Acquah 5.5 - Senza infamia e senza lode in mezzo al campo. Cala nel secondo tempo. (dal 75' Ekuban 5.5 - Anche lui poco convincente in mezzo per il centrocampo. Sbaglia dal dischetto)

Wakaso 7 - Va a sprazzi nel primo tempo, ma quando si accende è sempre qualità. Nella ripresa va anche meglio. Si assesta nei supplementari. Freddo dal dischetto.

Owusu 6.5- Bravo e caparbio in più di una circostanza, abile in entrambe le fasi.

Thomas 6.5 - Come trequartista fa discretamente entrambe le fasi. Cede alla distanza.

André Ayew 6 - Non aveva particolarmente brillato. Appiah lo cambia all'84 e lui non la prende bene. (dall'84' Asamoah 6 - Sfiora il gol, ma non è fortunato).

Jordan Ayew 6.5 - Una bella gara anche se non ha segnato: sponde, aperture intelligenti, ma alla fine non basta.