Le pagelle del Madagascar - Adrien in serata di grazia, attacco spuntato

Risultato finale: Madagascar-Tunisia 0-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adrien 7 - Salva diverse volte il risultato, in particolare con un colpo di reni sulla punizione di Khazri nel primo tempo. Beffato sul gol dell'1-0 da una deviazione involontaria di Fontaine, ha ancora la lucidità nel finale per fermare Haddadi.

Metanire 5,5 - Qualche timida incursione in avanti, ma scarsa precisione nei cross. Sul 2-0 perde Msakni che lo anticipa e batte Adrien.

Fontaine 6 - Sfortunato in occasione della deviazione che mette fuori causa Adrien, è comunque il migliore nella difesa del Madagascar, che si affida spesso alla sua efficacia negli anticipi.

Razakanantenaina 5,5 - Ha il merito di giocare senza timori reverenziali, ma commette anche diversi errori che favoriscono la manovra tunisina.

(Dal 20' s.t.: Morel 5,5 - Il cambio non restituisce solidità alla linea difensiva che nel finale capitola nuovamente.)

Mombris 5 - Sulla fascia sinistra la spinta è piuttosto carente, e manca il dialogo con i compagni del reparto avanzato.

Ilaimaharitra 5,5 - Più efficace nel primo tempo, progressivamente allenta la presa e trova meno spazi per tentare gli inserimenti.

(Dal 33' s.t.: Rakotoarimalala 6 - Entra bene in partita e prova a riaccendere le speranze del Madagascar, ma è poco supportato dal resto della squadra, ormai piuttosto stanca.)

Anicet 6 - Tanta corsa ma non altrettanta lucidità, finché ha benzina cerca di mantenere le redini della manovra a centrocampo.

Amada 6 - Non si arrende al vantaggio tunisino e anche nel finale prova a creare qualche occasione che metta in difficoltà Hassen e compagni.

Andrea 6,5 - Manca di pericolosità, ma non certo di voglia e abnegazione. I centrali avversari cercano costantemente di contenerlo, spesso hanno la meglio, eppure risulta comunque il migliore dell'attacco malgascio.

Andriatsima 6 - Propositivo ma non sempre sufficientemente preciso, agisce sia come rifinitore che come vertice della manovra. Poco fortunato nelle conclusioni.

Nomenjanahary 5,5 - Più attivo nelle fasi iniziali della gara, con il passare dei minuti perde di efficacia e resta poco servito dai compagni.

(Dal 21' s.t.: Voavy 6 - Appena entrato riaccende la manovra offensiva con la sua velocità, trovando però pochi sbocchi in avanti.)