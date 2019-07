Le pagelle del Marocco - Non è la partita di Ziyech, fantasma Belhanda

Risultato finale: Marocco-Benin 1-1 (2-5 d.c.r)

© foto di Imago/Image Sport

Bounou 6 - Il Benin calcia soltanto una volta in porta, tanto basta per mettere a segno la rete del momentaneo vantaggio. Non incide nella lotteria dei rigori, il Benin infatti è infallibile.

Dirar 6 - Primo tempo abbastanza timido, poche volte prova l'affondo lungo la corsia destra gestendo anche la pressione di Dossou. Nella ripresa trova maggior spazio e accompagna l'azione offensiva del Marocco. (Dal 74' Mazraoui 6 - Prova a spingere più del compagno soprattutto nel finale).

Da Costa 5 - Schierato a sorpresa per via del forfait nel pre partita di Mehdi Benatia, fa rimpiangere il capitano dimenticandosi completamente di Adilehou nell'occasione del vantaggio del Benin.

Saiss 6 - Il Benin attacca pochissimo, il difensore centrale non vive una serata complicata. Non ha responsabilità sulla rete subita, riesce a chiudere senza troppi patemi d'animo Poté.

Hakimi 6,5 - Insieme a El Ahmadi, il migliore in campo della squadra di Hervé Renard. E' un terzino ma agisce quasi da trequartista, tutte le azioni pericolose del Marocco passano dalla sua corsia. A tempo scaduto si guadagna il calcio di rigore poi fallito da Ziyech.

El Ahmadi 6,5 - Inizio incerto, crescita con il passare dei minuti riuscendo a dominare in mezzo nel primo tempo. Nel secondo tempo continua a battagliare con lo spirito del lottatore. Prezioso. (Dal 108' Fajr sv).

Boussoufa 6 - Un primo tempo appannato, velocità ridotta rispetto al solito per il capitano. Nel momento di difficoltà non molla, ci crede e recupera la sfera dal quale nasce la rete di En-Nesyri.

Amrabat 5,5 - Parte bene come tutto il Marocco ma è uno dei primi a spegnersi in fretta, qualche taglio in area di rigore ma senza riuscire mai a mettere in difficoltà la difesa del Benin. (Dal 88' Idrissi 5,5 - Non entra benissimo in partita, non fallisce però su calcio di rigore).

Ziyech 5 - Non è la sua partita nonostante un primo tempo incoraggiante, dal suo mancino passano le azioni più pericolose del Marocco. Fallisce però dal dischetto il rigore dei quarti sul finire della seconda frazione, nei supplementari sbaglia poi un gol facile facile.

Belhanda 4,5 - Doveva, per via delle qualità tecniche, l'uomo in più di questo Marocco ma è un fantasma per circa un'ora. Si vede poco, appannato sulla trequarti e quando calcia non riesce mai ad impensierire il portiere avversario. (Dal 60' Boufal 5,5 - Dà la scossa al Marocco dopo il suo ingresso in campo, pesa l'errore dal dischetto che fa volare i sogni del Benin).

En-Nesyri 6 - Prende le misure nella prima frazione, proprio in avvio impegna l'estremo difensore del Benin. Nella ripresa però non sbaglia, sfrutta il regalo di Adeoti e rimette il punteggio in parità con il secondo gol in Coppa d'Africa. Poco lucido nella lotteria dei rigori con l'errore decisivo.