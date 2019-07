Le pagelle del Sudafrica - Hlanti senza paura, Lorch si prende la gloria

Risultato finale: Egitto-Sudafrica 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Williams 6 - Non viene mai messo seriamente in difficoltà dall'Egitto, che riesce a produrre solo tiri piuttosto prevedibili. Fa comunque buona guardia sulle conclusioni di Salah e Trezeguet.

Hlanti 6,5 - Affronta Salah senza timori reverenziali e non si lascia condizionare dal giallo rimediato nel primo tempo. Sicuro.

Mkhize 6,5 - Controlla con attenzione i lanci lunghi destinati agli attaccanti egiziani limitandone l'efficacia, inoltre si spinge spesso in avanti per innescare le ripartenze sudafricane. Commette qualche imprecisione, ma la prestazione è positiva

Hlatshwayo 6 - Amministra con tranquillità la difesa e va vicinissimo al gol dell'1-0 con un'incornata che lambisce il palo.

Mkhwanazi 6 - Meno in evidenza rispetto ai compagni di reparto, ma comunque efficace nelle coperture.

Furman 5,5 - Non lascia un'impronta sulla partita, limitandosi soprattutto all'interdizione.

(Dal 47' s.t.: Kekana n.g. - Entra nel finale per spezzare il gioco e consentire ai suoi di mantenere il vantaggio.)

Zungu 6 - Non pulitissimo nei contrasti, si prende qualche rischio ma ha anche il merito di innescare l'azione del gol vittoria con un gran pallone servito a Mothiba in velocità.

Tau 6,5 - Gran dinamismo sul settore di sinistra, si mette in luce sia servendo ottimi assist ai compagni, sia con conclusioni personali. El Shenawi gli nega il gol con una parata clamorosa che toglie il pallone dal sette.

Mokotjo 6,5 - Gioca parecchi palloni e guadagna tantissimi falli. Lavoro sporco ma molto prezioso.

Mothiba 6 - Confeziona l'assist perfetto che permette a Lorch di trovarsi liberissimo a tu per tu con il portiere. Fino ad allora non si era distinto particolarmente, ma la sua lucidità sul contropiede si rivela fondamentale.

Lorch 7 - Il più attivo nell'attacco sudafricano, sceglie il momento migliore per realizzare la sua prima rete in Nazionale: inserimento in velocità e tiro potente che vale una storica vittoria sui pluricampioni egiziani.

(Dal 48' s.t.: Veldwijk n.g. - Appena entrato ha tra i piedi il pallone del possibile 2-0 ma El Shenawi lo anticipa con un'uscita impeccabile.)