Le pagelle dell'Algeria - Bene Ounas e Bounedjah

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

M'Bohli 6.5 - Una sola volta è impegnato e risponde presente.

Atal 6.5 - Nel primo tempo va a sprazzi, molto meglio nella ripresa con l'assist per il gol di Ounas.

Mandi 6.5 - Cose interessanti in fase di rilancio dell'azione, attento in difesa.

Benlamri 6.5 - Partita relativamente tranquilla, ma non sbaglia nulla in fase di marcatura.

Bensebaini 6 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino alla fine.

Guedoiura 6 - Senza infamia e senza lode in mezzo al campo. (dall'82' Boudaoui s.v. - )

Mahrez 7 - Va a sprazzi nel primo tempo, ma quando si accende è sempre qualità. Nella ripresa va anche meglio e il gol da vedere e rivedere.

Feghouli 6.5 - Bravo e caparbio in più di una circostanza, abile in entrambe le fasi.

Bennacer 6.5 - Un errore che arriva al 70'. Poi tanta qualità e quantità unita all'assist per il gol di Mahrez. Giampaolo può essere soddisfatto per il suo Milan.

Belaili 7 - E sono due in questa Coppa d'Africa. Bello il gol che apre il match e non solo: buona gara in fase di accelerazione e rilancio della manovra. (dal 74' Ounas 7 - Il giocatore del Napoli è davvero scatenato: non è titolare, ma ha già segnato 3 reti. Sintomo dell'imbarazzo della scelta per Belmadi.)

Bounedjah 7 - Una bella gara anche se non ha segnato: sponde, aperture intelligenti per il compagno e anche tiri pericolosi. Profilo da seguire. (dall'84' Delort s.v. - )