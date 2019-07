Le pagelle della Guinea - Difesa svagata, Diawara non basta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kone 6 - Gol praticamente imparabili, può fare davvero poco.

Dyrestam 5.5 - In questa circostanza non convince. Non sempre è cauto negli interventi.

Seka 5 - Più di uno svarione difensivo, soffre Mahrez e compagni soprattutto in accelerazione.

Falette 5.5 - Qualche errore qua e là, poteva fare decisamente meglio in più di una circostanza, soffre in particolare nella ripresa.

Sylla 6 - Nel primo tempo spinge con continuità anche se è da rivedere in difesa. Idem nella ripresa.

Diawara 6 - Prestazione giudiziosa in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta.

Cissé 5.5 - Dà il suo contributo, ma sono più ombre che luci. (dal 69' Bangoura 6 - Ci prova con dinamismo e grinta, ma non basta)

Traoré 5.5 - Inizio promettente, poi va a sprazzi.

Mady Camara 5.5 - Sfiora il gol nell'unica vera occasione della Guinea. Per il resto pochi varchi per colpire.

Yattara 5.5 - Prima parte brillante, poi cala fino al cambio. (dal 79' Kamano 6 - Cerca di mettersi in mostra, ma non basta per trovare il gol della bandiera.)

Kanté 5.5 - Finisce ben presto nella rete della difesa dell'Algeria. (dal 57' Koita 5.5 - La musica non cambia.)