Le pagelle della Tunisia - Khazri si sbatte, Ben Cherifia-Meriah pasticciano

Risultato finale: Tunisia-Nigeria 0-1

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Ben Cherifia 5 - Poco più di due minuti e mette tremendamente in salita la serata dei suoi con un'uscita bassa scellerata: non trattiene in pallone sul cross non irresistibile di Collins facendolo carambolare sui piedi di Meriah, che serve un assist involontario a Ighalo. Si rifà in parte nella ripresa con un intervento super su Chukwueze e una doppia respinta su Kalu.

Drager 5 - Non rientra in tempo per opporsi al break di Collins, che scherza con Badri prima di dare il via all'azione conclusa dal tap-in di Ighalo. Qualche incertezza in copertura, apprezzabile la dedizione in fase di spinta, ma il serbatoio è vuoto e non gli consente di sfondare.

Hnid 6 - Non è coinvolto nella frittata della premiata ditta Ben Cherifia-Meriah e gestisce con criterio le iniziative nigeriane nelle zone di sua competenza. Poco dopo l'ora di gioco avverte un fastidio muscolare che lo costringe ad alzare bandiera bianca: lo rileva Beodui. (Dal 67' Bedoui 5,5 - Ingresso così così: allo scadere intercetta con il braccio il pallone al limite dell'area e viene ammonito).

Meriah 4,5 - Da matita blu l'errore che spiana la strada al vantaggio subitaneo di Ighalo: indugia sull'uscita bassa di Ben Cherifia (non esente da colpe) e innesca la carambola che manda in porta il nove nigeriano. Non corre pericoli sostanziali dopo l'intervallo, ma la sua svista determina in negativo l'epilogo del match.

Haddadi 5 - Troppe falle nella doppia fase. Per buona parte della gara Chukwueze è dormiente e non lo torchia eccessivamente, anche se tradisce qualche scricchiolio in difesa. Non pervenuto nel rifornimento a Khazri prima e Sliti poi.

Chaaleli 5 - Confusionario nelle operazioni a metà campo. Eccezion fatta per una conclusione debole con il destro non è velenoso nei metri finali e sceglie sempre la giocata scolastica. Rimedia un giallo al sessantesimo per un tackle ruvido su Etebo.

Skhiri 5,5 - Qualche buon ripiegamento in opposizione alle trame nigeriane, specie nel primo tempo. Nella seconda metà anche lui finisce nel vortice e perde brillantezza, pagando le fatiche contro il Senegal di appena settantadue ore fa.

Sassi 5 - La sua serata è racchiusa in una sola (discret) giocata: al quattordicesimo taglia fuori Ndidi con un controllo orientato e sfiora il legno con il piattone. Poi si perde, dosa male più di un tocco e patisce i ritmi superiori delle Super Eagles.

Badri 6 - Le rare fiammate tunisine della prima metà hanno quasi sempre origine dai suoi lampi. Lampi però sistematicamente inconcludenti: fa ammonire Ndidi, poi poco altro. Un mancino velenoso dal limite prima dell'uscita dal campo, che avviene al cinquantottesimo. (Dal 58' Sliti 5,5 - Non brilla dopo l'ingresso).

Khenissi 5 - Patisce la fisicità dei due titani nigeriani e ha poche occasioni di stuzzicare Uzoho. Isolato al centro dell'attacco, connessione pressoché inesistente con Badri e Khazri. Il sipario sulla sua Coppa d'Africa cala al quarantesimi: si fa male in un contrasto con Ola Aina ed è costretto ad uscire. (Dal 44' Chaouat 5 - Un tempo abbondante di evanescenza e pericolosità prossima allo zero).

Khazri 6 - Condottiero morale e tecnico di questa squadra. È però dannatamente complicato predicare nel deserto: per quanto si sbatta, trova solo muri. È l'ultimo ad arrendersi e regala qualche lampo di classe cristallina.