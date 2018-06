Loco di nome e di fatto. Abreu lancia un tavolino ai tifosi dell'Audax

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebastian Abreu, attaccante 42enne attualmente all'Audax Italiano in Cile, non è mai stato un tipo tranquillo. E infatti il soprannome che si è portato dietro per tutta la carriera è 'El Loco', il 'Pazzo'. Un'etichetta tornata prepotentemente d'attualità nella nottata di ieri quando il suo Audax Italiano ha pareggiato 0-0 con l'Antofagasta nello stadio di casa, l'Estadio Bicentenario de La Florida. A fine partita i tifosi hanno fischiato duramente il gicoatore e più in generale tutta la squadra, scatenando l'ira funesta di Abreu. Finita la partita, infatti, El Loco ha ben pensato di scagliare un tavolino verso le gradinate dove erano presenti i tifosi. Per fortuna il suo gesto non ha avuto coneguenze, visto che nessuno è rimasto ferito.