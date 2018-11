Uruguay, i convocati per Brasile e Francia: ci sono 4 italiani

Rinviata per pioggia la finale di Copa Libertadores tra Boca e River

Copa Libertadores, la finale Copa-River ancora rischio per maltempo

Boca Juniors-River Plate, le ufficiali del Super Clásico: Tevez in panchina

Il Peñarol di Lopez campione in Uruguay: "Emozione incredibile"

Boca, tegola Pavon: è in forte dubbio per il ritorno col River Plate

Argentina, Icardi verso la panchina. In attacco spazio a Lautaro Martinez

Scaloni svela la formazione: in Argentina-Messico Dybala e Lautaro dal 1'

Brasile-Uruguay 1-0, la decide Neymar su rigore. Esordio per Allan

Uruguay, Cavani dopo il fallo su Neymar: "In campo faceva molto caldo"

Tragedia in Honduras: ucciso il portiere del Club Deportivo y Social Vida

Argentina-Messico, le formazioni ufficiali: Icardi in attacco con De Paul

Brasile, infortunio Neymar non preoccupa

Amichevole internazionale, Campbell-gol e Costarica vince in Perù

Silurato dalla Spagna dopo aver firmato col Real Madrid poco prima dell'Europeo ed esonerato qualche settimana fa dalle merengues . Julen Lopetegui , adesso, dovrà ripartire da un gradino più basso e gli sarebbe piaciuto farlo alla guida della nazionale statunitense. Sport Illustrated fa sapere che la federazione degli USA avrebbe respinto la candidatura dell'ex ct della Roja come commissario tecnico. Attualmente gli USA sono guidati dal ct ad interim Dave Sarachan. Il 2018 di Lopetegui è, a dir poco, da dimenticare.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy