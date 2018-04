Los Angeles Galaxy, esordio col botto per Ibrahimovic: doppietta e rimonta

Esordio fantastico per Zlatan Ibrahimovic con i Los Angeles Galaxy. Il giocatore svedese arrivato dal Manchester United infatti è entrato al 71' nel derby contro i Los Angeles FC e dopo appena sei minuti si è presentato con un bellissimo gol da metà campo. Nel finale inoltre è andato ancora a segno regalando la vittoria in rimonta dal 3-0 a 4-3 alla sua squadra. Ecco il video del primo gol nel campionato statunitense:

Zlatan Ibrahimovic already doing Zlatan Things at LA Galaxy.

MLS league, watch out #MUFC #MUNSWA pic.twitter.com/InbhNoRWr2

— THE WANGA™ (@Frank_Wanga) 31 marzo 2018