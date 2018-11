Los Angeles Galaxy, presentato il primo roster per il 2019: Ibra c'è

POGBA RESTA NELLA LISTA DELLA JUVENTUS. LOTITO-MAROTTA, PACE FATTA. ROMA-DZEKO, IL RINNOVO E' UN REBUS. DE PAUL TRA MILAN E INTER. UFFICIALE: JOAO PEDRO PROLUNGA COL CAGLIARI Il nome di Paul Pogba resta in cima alla lista dei desideri della Juventus. I bianconeri proveranno a convincere...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 novembre

Ajax, Ten Hag: "Bayern resta favorito per il primo posto nel girone"

Le pagelle del Bayern - Lewa spietato, Robben in formato super

Ponciroli: "Juve non brillante. Immenso Mandzukic"

Champions, Gruppo E: Bayern e Ajax agli ottavi. Ultima decisiva per vetta

Le pagelle del Real Madrid – Bale migliore in campo, delude Marcelo

Cerruti: "Juve non chiude le partite. Roma delusione"

Le pagelle del Valencia - Si salva Diakhaby, l'attacco non punge

Mou strikes again: Fellaini segna, il portoghese distrugge borracce

PSV, Van Bommel: "Barça più forte? Non ci importa, vogliamo vincere"

Barça, Valverde: "Vogliamo il primato per non dipendere da Tottenham-Inter"

Il Los Angeles Galaxy ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale la prima bozza di 'roster' ovvero della rosa, in vista della stagione 2019. Sono 16 i giocatori presenti attualmente in lista, che comprendono coloro che sono ancora sotto contratto e i giocatori che invece hanno rinnovato l'accordo dopo il campionato 2018. Tra i primi è presente ovviamente anche Zlatan Ibrahimovic , sempre più vicino al ritorno al Milan, ma comunque sotto contratto con gli statunitensi fino al dicembre del prossimo anno.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy