Madagascar-Senegal finisce 2-2. Ma con oltre trenta feriti e un morto

“Mi alleno, mi tengo in forma. È il mio primo pensiero al mattino e a volte anche il pomeriggio. Aspetto la chiamata giusta”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore di Fiorentina e Genoa, attualmente svincolato, Aleandro Rosi. La nota positiva è che il telefono squilla, sempre. “Tante...

Torres ritrova Iniesta in Giappone: "Cominciammo insieme a 15 anni"

Sydney FC, colpo in attacco: preso Siem de Jong dall'Ajax

New York City, Villa: "Addio? Pronto a restare se parleremo di rinnovo"

Al-Hilal, colpo in attacco con Gomis

Iniesta: "In Giappone mi trovo benissimo. Vedo un Barça forte"

Son e la Corea del Sud in finale dei Giochi Asiatici: 90' per evitare la leva

Bolt in campo: "La velocità è il mio problema"

Tim Cahill riparte dall'India: ha firmato per il Jamshedpur

Ghana, problema fisico per Asamoah. Il ct: "Lo preservo per il Kenya"

Ibrahimovic, il Pyramids vuole portarlo in Egitto. Con l'aiuto di Dida

Maradona nuovo tecnico del Dorados in Messico

MLS, New England espugna New York

Maradona-Dorados, messicani critici: "D10S in campo, flop in panchina"

Gravissimi i fatti avvenuti prima di Madagascar-Senegal, partita in programma per le Qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Il match, che si disputava nella capitale Antananarivo, ha visto una grande quantità di persone accedere all'impianto di Mahamasina, tanto che si è creata una ressa all'esterno della struttura che ha visto rimanere schiacciate molte persone. Il bilancio, ancora provvisorio, diffuso dai media locali è di oltre trenta feriti ed un morto. La partita si è poi regolarmente disputata, con il punteggio finale di 2-2: nella selezione ospita a segno l'interista Keita, mentre il napoletano Koulibaly si è macchiato di un autogol.

