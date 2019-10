Malcuit sceglie il Marocco (e non la Francia): prima convocazione per lui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima convocazione con la nazionale del Marocco per Kevin Malcuit, terzino destro del Napoli. Il laterale classe '91 è presente nella lista insieme ad altri 25 calciatori, tra cui tre che giocano in Serie A: Sofian Amrabat dell'Hellas Verona, Jawad El Yamiq del Genoa e Mehdi Bourabia del Sassuolo.

Per Malcuit, che ha risposto in maniera affermativa alla convocazione del ct Vahid Halilhodzic, si tratta di una scelta di vita: nato in Francia, a Châtenay-Malabry, e dotato di doppio passaporto, il calciatore del Napoli ha quindi deciso di giocare per i Leoni dell'Atlante e di non aspettare più la nazionale transalpina.