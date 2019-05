© foto di Insidefoto/Image Sport

Sfuma nuovamente il sogno di Diego Armando Maradona di vincere un torneo da allenatore. I suoi Dorados, infatti, per la seconda volta consecutiva hanno perso ai supplementari la finale dei playoff della serie B messicana (contro l'Atletico San Luis di Potosì che si è così guadagnato la promozione). Dopo l'1-1 dell'andata della finale Clausura, il ritorno si è concluso sullo 0-0: al 102' la rete di Unai Bilbao ha poi continuato la maledizione in panchina del Pibe de Oro: "Sono triste per i giocatori, non per me. Nella mia carriera ho vinto, ho perso, ho esagerato ed esultato nella mia vita. Sono stato sull'orlo della morte, quindi questo non mi fa niente. Credetemi, sono triste oggi. Ma soprattutto per la squadra".