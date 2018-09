Maradona-Dorados, messicani critici: "D10S in campo, flop in panchina"

In Messico non è stato accolto propriamente con entusiasmo l'arrivo di Diego Armando Maradona sulla panchina del Dorados de Sinaloa: "Maradona: D10S in campo, un fallimento in panchina" scrive AM. "Maradona come tecnico è terribile" afferma Fox Sports Digital sottolineando come l'argentino si sia trovato una panchina in Messico senza alcun merito. "Maradona non ha mai brillato in carriera come tecnico" scrive invece Record. A 57 anni per il Pibe de Oro questa è la sesta panchina, dopo le esperienze al Mandiyu (1994), Racing Avellaneda (1995), Nazionale argentina (2008-2010), Al-Wasl (2011-12) e Al-Fujairah (2017-18).