Bruno Genesio ha già annunciato che a fine stagione non sarà più il tecnico del Lione. Dalla Francia assicurano che il 52enne allenatore è la priorità della Federcalcio del Marocco, che lo vorrebbe come nuovo CT. Genesio ha già cominciato a guardarsi intorno e non avrebbe escluso la possibilità di continuare la sua carriera all'estero.

Hervé Renard pronto a lasciare - Come riporta L'Equipe, infatti, l'attuale CT dei nordafricani dovrebbe lasciare il suo ruolo al termine della Coppa d'Africa, cercando di ottenere il suo terzo successo della competizione, dopo quelli conquistati nel 2012 e 2015 sulle panchine di Zambia e Costa d'Avorio.