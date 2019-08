Marocco, offerta la panchina a Blanc. Lui rifiuta

© foto di Imago/Image Sport

Laurent Blanc è ancora a spasso, ma all'ex allenatore di PSG e della nazionale francese le proposte non mancano. Alcune anche piuttosto curiose, come la candidatura posta dal Marocco per la loro panchina. Una suggestione in qualche modo pure intrigante quella dei Leoni dell'Atlante, per il ruolo di successore del connazionale Renard, ma - come riferito da RMC Sport - rifiutata dallo stesso Blanc.